A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (9), a entrega dos donativos arrecadados pela Campanha do Agasalho realizada este ano em Formiga. As entidades beneficiadas com as doações foram o Centro Espírita Irmão José, a Sociedade São Vicente de Paulo e o Lar São Francisco de Assis (Asilo).

Conforme o planejamento da assessoria de comunicação do 63º Batalhão, a campanha teve início no dia 4 de abril, encerrando as arrecadações no dia 30 de junho. Sendo realizada nesta terça, a distribuição dos donativos às entidades beneficiadas.

Durante o período de captação das doações, os militares divulgaram a campanha intensamente, com a poio da imprensa local e regional, bem como fomentaram as doações no interior do Batalhão. Simultaneamente, os militares que atuam na Base Comunitária Móvel realizaram contatos com os integrantes das Redes de Vizinhos e de Comerciantes Protegidos, sensibilizando-os da importância da campanha.

Estas ações resultaram em uma arrecadação recorde de 1.510 peças doadas em Formiga, incluindo agasalhos, calças, blusas, camisas, cobertores dentre outras peças de vestuário, que foram entregues pelo comandante do 63º Batalhão de Polícia Militar, Major Many Sidata Rodrigues e Silva, aos representantes das entidades beneficiadas, que agradeceram pelo gesto e destacaram o grande volume de donativos.