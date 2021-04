Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas no início da madrugada de sábado (10), na zona rural de Arcos. Denúncias sobre o grupo estar usando uma casa, situada na comunidade rural de Prata, motivaram a ação policial.

Quando chegaram, os militares surpreenderam os autores no interior da residência fazendo uso de drogas. Além deles – dois homens de 24 e 31 anos e duas mulheres, de 18 e 20 – haviam duas crianças, de 2 e 4 anos de idade. O Conselho Tutelar foi acionado para assumir e encaminhar os menores para os familiares.

No local, os policiais encontraram uma vasta quantidade de drogas, escondidas em variados pontos. No interior de dois carros que estavam com o grupo também foram localizados entorpecentes.

No total foram apreendidos: R$ 523,00, um facão, uma faca, materiais usados na embalagem de drogas, uma bucha, um tablete e uma barra grande de maconha, dez pedras e duas porções de crack, duas porções de cocaína, quatro aparelhos celulares. Os dois veículos foram removidos ao pátio credenciado.