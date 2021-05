Uma adolescente de 15 anos morreu na manhã desse domingo (23) em Serra do Salitre, Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de 57 contou que perdeu o controle da direção do seu Fiat Uno depois que um dos pneus estourou e o veículo capotou.

O acidente ocorreu na altura do Km 71 da MG-230, em uma curva à esquerda. O motorista do carro e outra passageira de 58 sofreram ferimentos e foram levados ao hospital.

Ele teve um corte na cabeça e escoriações, enquanto ela apenas escoriações.

A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local e removeu o corpo da adolescente para o Instituto Médico-Legal (IML) de Patrocínio, na mesma região do estado.

Segundo a PMRv, o motorista é habilitado e passou pelo teste de bafômetro. Ele não ingeriu álcool. O carro estava com documentação em dia e foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).