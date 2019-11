Depois de uma série de boatos, alimentados pela própria autora J.K. Rowling, está confirmado que o terceiro filme da franquia “Animais Fantásticos e Onde Habitam” será ambientado no Brasil — mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelas redes sociais da Warner, estúdio por trás do universo Harry Potter .

