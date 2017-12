O Poder Judiciário conferiu ao comandante da 241ª Companhia da Polícia Militar de Arcos, tenente César Henrique Bittencourt da Cunha, a “Medalha Desembargador Hélio Costa”.

A solenidade ocorreu na tarde dessa quinta-feira (7), na Câmara Municipal de Arcos e reuniu centenas de pessoas de variados segmentos da sociedade. O tenente Bittencourt foi indicado, por unanimidade, após deliberação de uma seleta comissão, composta por autoridades do município.

O oficial ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em 2005 e está à frente do comando da PM em Arcos desde janeiro de 2009. Também serviu à Força Aérea Brasileira e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Hoje comanda a 241ª Companhia, que também abarca outras cinco cidades sob sua reponsabilidade territorial: Pains, Iguatama, Bambuí, Medeiros e Tapiraí.

No ano de 2008, foi comandante do 2º Pelotão Tático Móvel da 84ª Companhia do 39º Batalhão, em Contagem. Possui as seguintes condecorações: Destaque Operacional do 39º BPM – 2008; Destaque Operacional da 13ª Companhia de Polícia Militar Independente – 2009 e 2010; Medalha Alferes Tiradentes, condecoração máxima da PMMG – 2010; Título de Cidadão Honorário de Arcos – 2010; Colar ‘Marechal Deodoro da Fonseca’ pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira – 2014; Destaque Operacional do 63º Batalhão – 2015; Medalha de Mérito Militar da PMMG, Grau Bronze – 2016; Destaque Operacional da 7ª Região da Polícia Militar – 2017; Medalha de Mérito Profissional da PMMG – 2017; Colar ‘Alferes Tiradentes’ pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira – 2017.

Medalha Desembargador Hélio Costa

A Medalha, criada pela Resolução nº 296/1995 , tem como objetivo estabelecer uma aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade, além de prestar homenagem ao Desembargador Hélio Costa. Sua primeira entrega ocorreu em 1996. A escolha dos agraciados é feita por uma Comissão presidida pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca; um Promotor da Comarca, um representante local da OAB-MG, pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal.

O Desembargador Hélio Costa é o atual Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro e já ocupou os cargos de Corregedor-Geral de Justiça e de Presidente do TJMG.

IMPRIMIR