Na última segunda (18), Samara Felippo compartilhou, por meio do recurso stories do Instagram, uma foto para lá de íntima. Vestindo apenas um body de parar o trânsito, a atriz da Record TV posou em frente ao espelho de seu quarto, mostrando sensualidade, bagunça na cama e mais.

“Ah… Sei lá! Estou neste mood de exposição mesmo”, brincou Samara Felippo , dando a entender que não estava incomodada em compartilhar sua intimidade no Instagram . Aos 41 anos de idade, a atriz da Record TV é mãe de duas meninas, Alicia e Lara, do casamento que teve com o jogador de basquete Leandrinho.