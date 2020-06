A polêmica lei do hino nacional da China, que pode levar a até três anos de prisão quem insulte a “Marcha dos Voluntários”, entrou em vigor nesta sexta-feira (12) em Hong Kong, após sua aprovação, no último dia 4, no Conselho Legislativo da cidade semi-autônoma.

Fontes citadas anonimamente pela emissora de rádio “RTHK”, de Hong Kong, explicaram que a polícia da antiga colônia britânica recebeu treinamento sobre como aplicá-la e que diretrizes internas “sugerem que a legislação seja usada apenas contra aqueles que insultam deliberadamente o hino”.

Além das penas de prisão, a recém-aprovada lei estipula multas de até 50 mil dólares de Hong Kong (cerca de R$ 32 mil) para quem não respeitar o hino. O texto foi aprovado com 41 votos a favor e apenas um contra.

Deputados da oposição, bem como milhares de manifestantes, expressaram sua oposição a essa nova lei, que consideram violar a liberdade de expressão, além de não considerarem a forma correta de levar as pessoas a respeitarem o hino nacional chinês.