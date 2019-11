Um casal está processando a operadora TUI Cruises após ter sido expulso de um navio cruzeiro por fazer “muito barulho durante o sexo”. O caso aconteceu no mês de abril durante itinerário pelo Caribe.

Leia também: Black Friday antecipada – veja promoções em avião, cruzeiro, pacotes e mais

arrow-options shutterstock Casal faz sexo barulhento e é expulso de navio cruzeiro

Renate F. e seu marido Volker, deram entrevista ao jornal alemão “Reise Reporter” para explicar o ocorrido. Segundo o casal, o navio da TUI Cruises zarpou em 1º de abril e na mesma noite os dois fizeram sexo na cabine, tendo numa discussão verbal logo depois.

A varanda estava com a porta aberta durante a “sessão de amor”. Renate admitiu que fez muito barulho naquela noite, mas nega que os dois tenham causado danos no quarto.

Pouco tempo depois da briga, o gerente da TUI Cruises foi até a cabine do casal com um segurança e informou que o capitão estava decidido a removê-los do navio. No dia seguinte, pela manhã, o casal alemão desembarcou em Barbados e recebeu ordens para retornar à Alemanha por conta própria.

Indignados, Renate e Volker entraram na justiça para pedir reembolsou à TUI. Eles querem ressarcimento pelo custo do cruzeiro (que deveria durar duas semanas), voo, hospedagem e mais despesas no retorno de Barbados. O navio em que os dois estavam não foi revelado, mas no catálogo da TUI o único que faz o itinerário do Caribe em duas semanas custa 1.721 euros por pessoa (R$ 7.732*). A mulher disse que os dois estão sofrendo danos adicionais por seus problemas.

Em comunicado a rede de televisão Fox News , a TUI Cruises não confirmou por que o casal foi expulso do navio para “proteger os direitos de personalidade do hóspede”, apenas indicou que foi pela segurança deles e dos outros passageiros. “Devido a um incidente relacionado à segurança, a TUI Cruises fez uso de seus direitos de autoridade doméstica e pediu aos convidados que deixassem o navio”, dizia a nota.

“No caso de tal desembarque, o custo da viagem de retorno deve ser suportado pelos convidados, conforme notificado com antecedência em uma reunião pessoal. Ajuda organizacional para organizar a viagem de volta foi oferecida aos convidados em questão”, acrescentou a empresa.

Leia também: Cruzeiro paradisíaco mescla as belezas do Caribe com a Amazônia; confira

O que você faria se fosse expulso de um cruzeiro por fazer sexo barulhento? Comente abaixo.

*valor consultado em 06 de novembro com o euro em R$ 4,49