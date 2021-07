A Polícia Ambiental foi acionada na cidade de Iguatama, na quinta-feira (30), para atendimento de diversas denúncias anônimas

Em virtude do atendimento, foram redigidos relatórios de ocorrências referentes às denúncias de maus-tratos a animais domésticos e a caça ilegal com a utilização de cães.

Serão realizadas novas diligências para atendimento de denúncias e, caso apresentem de fato alguma irregularidade na constatação de maus-tratos, serão tomadas as devidas providências cabíveis.

A Polícia Militar Ambiental adverte sobre as penalidades do artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 – lei de crimes ambientais e dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.