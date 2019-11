No dia 1º de novembro teve início o período da Piracema – movimento migratório de peixes no sentido das nascentes dos rios, com fins de reprodução. Para garantir que esse processo se dê, preservando a vida aquática, há anos foram determinadas restrições severas para a pesca. Em compensação, pescadores profissionais, devidamente regulamentados, são beneficiados com o chamado Seguro Defeso; uma renda repassada pelo Estado para proteger o período de reprodução dos peixes sem impacto negativo na vida dos profissionais da pesca.

Neste contexto, com o intuito de se fazer cumprir as regras de restrição impostas, a 7ª Cia da Polícia Militar de Meio Ambiente executou, nos dias 7 e 8, a Operação Combate a Pesca Predatória VII – Piracema 2019/2020.

As ações ocorreram na Bacia Hidrográfica do Rio Grande – Represa de Furnas e rio São Francisco, setor de fiscalização do 2º Pelotão PM de Meio Ambiente, com o objetivo de prevenir e reprimir as infrações e crimes ambientais de pesca.

Os esforços operacionais foram direcionados para a fiscalização de pesca, declaração de estoque, comércio de pescado e apetrechos, transporte e orientações quanto às restrições e autorizações de ações, durante a Piracema, delimitados pelas Portarias do Instituto Estadual de Florestas – IEF 154 e 156/2011, que normatizam o Período de Defeso nas bacias hidrográficas localizadas no setor do 2º Pel PM MAmb.