Cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (16) na MG-176, em Luz. Os tabletes de maconha estavam dentro da mochila de um passageiro, um jovem de 21 anos, que estava em um ônibus intermunicipal.

Segundo a PM, o ônibus saiu de Uberlândia com destino a Belo Horizonte e foi interceptado durante a execução dos trabalhos de Combate à Explosão de caixas eletrônicos no Centro-Oeste.

Dentro do veículo, os militares suspeitaram de um dos passageiros e realizaram a abordagem. Foram apreendidos 14 tabletes de maconha prensada que estavam em uma mochila.

Durante as buscas, os militares se depararam com um rapaz de 24 anos andando às margens da rodovia. Escondido em um matagal, próximo ao local onde ele foi abordado, estava um veículo também de Abaeté. Segundo a PM, o rapaz também tinha ligação com o transporte da droga.

Os dois foram detidos e conduzidos a delegacia, juntamente com a maconha. O veículo foi levado para um pátio credenciado. A Polícia Civil investigará o caso.