Os concursos para Polícia Civil dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Piauí iniciaram as inscrições nessa segunda-feira (16) e vão até 15 de maio. Para São Paulo são 1.400 vagas, sendo 800 para escrivão e outras 600 vagas para investigadores. Já para Minas Gerais, são 76 chances para o cargo de delegado. A polícia civil do Piauí oferece 350 chances para formação de cadastro reserva para os cargos de delegado (50), agente (250) e perito (50). Os salários são de até R$16.391,11.

São Paulo

Do total de 1.400 vagas, 5% é reservado para pessoas com deficiência. As vagas são destinadas a candidatos com nível superior em qualquer curso. Também é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação de categoria B. A remuneração para os cargos de escrivão e investigador é de R$3.743,98.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso. A taxa de participação é no valor de R$84,81.

Esta seleção contará com provas preambular (múltipla escolha, sobre português, noções de direito, noções de informática, noções de criminologia, noções de lógica e atualidades), prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação social, prova oral e prova de títulos.

A aplicação da primeira fase está prevista para 10 de junho nas cidades de São Paulo (capital e Grande São Paulo), Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.

Minas Gerais

Para este estado, o concurso é realizado pela Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc) , tem taxa de inscrição no valor de R$212. São reservadas oito vagas para pessoas com deficiência. O salário inicial para delegado é de R$11.475,57, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com regime estatutário. A vaga exige graduação em direito.

Esta seleção será composta por prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, avaliação psicológica, exames biomédicos e biofísicos, prova de títulos, investigação social e curso de formação.

A prova objetiva está prevista para 17 de junho, em Belo Horizonte. Serão 70 questões de múltipla-escolha sobre: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direitos humanos, medicina legal e noções de criminologia.

Já a prova dissertativa está marcada para 12 de agosto e cobrará conhecimentos sobre direito administrativo, direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Os 760 candidatos com as melhores pontuações serão convocados, já considerados, se houver, os 76 candidatos com deficiência.

Piauí

Este concurso oferece 50 vagas para o cargo de delegado (cadastro reserva), com vencimento inicial de R$16.391,11, para 44 horas de trabalho semanal. Também é necessário possuir graduação em direito.

O concurso é composto pelas seguintes etapas de avaliação: provas objetivas (10/6), dissertativas (28/6 e 8/7), prova de títulos, exames de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. O resultado final está previsto para divulgação em fevereiro de 2019.

Agente

Para esta vaga serão reservadas 250 vagas para cadastro reserva. A avaliação será feita por meio de provas objetivas e dissertativas (10/6), exames de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação. O resultado final também está previsto para fevereiro de 2019.

O salário inicial do cargo é de R$5.736,88, para 44 horas de trabalho semanal. Os interessados devem possuir formação superior em qualquer curso.

Perito

O concurso tem como objetivo formar cadastro reserva até a 50ª posição para perito médico legista, médico legista especialista em psiquiatria e patologia e perito criminal (áreas de biologia, contabilidade, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, farmácia, física, informática, medicina veterinária e química). Os salários são de R$9.834,65, para carga horária de 44 horas semanais. Podem concorrer candidatos com formação superior em qualquer curso.

O concurso é composto por provas objetivas e dissertativas (1/7), exames de saúde, investigação social e curso de formação. O resultado final deverá ser divulgado em dezembro deste ano.

As inscrições para estes três cargos devem ser feitos pelo site do Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos (Nucepe), banca organizadora do certame. A taxa é varia de R$150 a R$200. São reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Vagas abertas para delegado SP

Além disso, também estão abertas, até 2 de maio, as inscrições para delegado da PCSP. São 250 chances para o cargo, sendo 13 reservadas às pessoas com deficiência. Para participar, o candidato deve ter graduação em direito, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (ou superior), dois anos de atividade jurídica ou de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil.

As inscrições estão abertas até 2 de maio e devem ser feitas pelo site da Vunesp.

