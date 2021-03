Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar um suposto caso de estupro em Abaeté. A vítima, de 22 anos, registrou o caso na Polícia Militar (PM) no domingo (28). O suspeito seria um agente penitenciário, de 28 anos, que ainda não se pronunciou sobre o caso, segundo a polícia. A investigação segue em sigilo.

Os familiares e a vítima procuraram a polícia e informaram que o suspeito aproveitava que os pais e irmãos da vítima saíam para trabalhar para praticar os atos de violência sexual. Segundo a vítima, o fato ocorre desde o ano passado.

Ela disse que o suspeito foi até a casa dela pela última vez em setembro de 2020. Segundo ela, o rapaz foi ao local com intuito de praticar o ato sexual sem consentimento dela, no entanto, a vítima conseguiu reagir e o expulsou da casa.

A vítima contou o que tinha ocorrido para o namorado que, por sua vez, informou aos pais da vítima. Ela explicou que ele é conhecido da família, frequenta o endereço há tempos e não gerava desconfiança. A vítima disse ainda que não contou antes com medo do que poderia ocorrer com ela.