A Polícia Civil em Nova Serrana informou ao G1, nessa quinta-feira (15), que investiga um caso de suspeita de estrupo cometido por um indivíduo, sem identidade informada, contra uma criança de 4 anos. A Polícia Militar (PM) não registrou boletim de ocorrência, porque a denúncia foi feita diretamente na delegacia.

Segundo a assessoria da polícia, uma equipe do Conselho Tutelar do município registrou o caso.

Diligências

Ainda de acordo com a Polícia Civil, diligências são realizadas sobre o caso, no entanto, por se tratar de acusação de crime sexual envolvendo menor de idade, as investigações ocorrerão em caráter de sigilo. Outras informações serão repassadas em momento oportuno, segundo a polícia.

Fonte: G1