Em mais uma ação de repressão aos crimes contra o consumidor, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nessa segunda-feira (23), a segunda maior apreensão de sabão em pó falsificado, na cidade de Nova Serrana.

Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente 25 toneladas de sabão em pó falsificado de uma tradicional marca, além de grande quantidade de embalagens, material para selar as caixas, documentos e uma empilhadeira.

A identificação do local se deu a partir de levantamentos realizados pela Polícia Civil, que já vinha monitorando outros possíveis pontos de falsificação na cidade, desde a primeira apreensão, realizada no mês de junho deste ano.

De acordo os delegados responsáveis, Diógenes Caldas do Vale e Thaís Santos Duarte, trata-se da segunda maior apreensão do mesmo produto falsificado na região.

Desta vez, além das embalagens de 1,6 quilo, os falsificadores também utilizaram embalagens de 800 gramas. De acordo com os delegados, uma mulher de 35 anos, que seria a encarregada do local, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Nova Serrana, onde prestou esclarecimentos e foi liberada até que as investigações sejam concluídas.

As investigações continuam, com o intuito de identificar os responsáveis, além de outros envolvidos na ação criminosa. Outros crimes também poderão ser apurados.

Fonte: Polícia Civil