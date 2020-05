Após investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrou, nessa quarta-feira (6), uma ação que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.

O material foi encontrado no interior de uma residência, localizada no bairro Santana II, em Formiga. Ao todo, foram apreendidos 10 tabletes de maconha, um tablete e duas porções de cocaína, além de uma balança de precisão.

De acordo com o delegado Regional, Tiago Ludwig, “trata-se de uma grande apreensão, decorrente de uma investigação qualificada”. O delegado ainda informou que no momento da abordagem não havia ninguém no interior da residência, motivo pelo qual não houve prisão em flagrante.

A Polícia chegou até a droga após investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que tem como responsável o delegado Danilo César Basílio.