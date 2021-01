A Polícia Civil apreendeu cerca de três toneladas de maconha em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, durante a madrugada desta quarta-feira (6). A droga está avaliada em R$ 3 milhões.

Segundo a corporação, a droga estava escondida em uma casa na zona rural de Ravena, distrito de Sabará. No local, estava um homem de 27 anos, que foi preso.

Segundo a delegada Roberta Sodré, as investigações começaram em setembro de 2020, a partir de uma operação contra o tráfico de drogas na região de Venda Nova, em BH. De acordo com a delegada, a quadrilha costuma trabalhar apenas com grandes quantidades de droga.

— Eles negociam grandes quantidades de drogas, acima de 100 kg. A venda era realizada no atacado.