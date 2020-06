A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com o grupo União Divinópolis, realizou mais uma ação social com o objetivo de assistir famílias em situação de vulnerabilidade neste momento de pandemia. Na ocasião, aproximadamente 1.700 famílias de Divinópolis e região foram beneficiadas.

Com esta ação, a PCMG completa a entrega de seis mil cestas básicas, realizando, inclusive, ações em toda a área da Delegacia Regional que abrange os municípios de Divinópolis, Itaúna, Itatiaiuçu, Cláudio e Carmo do Cajuru.

Segundo o delegado Regional Leonardo Moreira Pio, além de desenvolver diversas ações sociais, a PCMG tem trabalhado firme no combate à criminalidade, sobretudo a violenta, com redução histórica de aproximadamente 38% dos registros, em comparação ao mesmo período no ano passado. O delegado ainda destaca o retorno dos atendimentos presenciais no âmbito da Regional de Divinópolis. “Iniciamos a retomada gradual das atividades em toda área da regional, em especial na emissão das carteiras de identidades, registro e licenciamento de veículos e prestação ode serviços da banca examinadora”, finaliza.

Para esclarecimentos, a Delegacia Regional encontra-se à disposição de toda sociedade através do telefone 37-3221-1202 ou e-mail: regional.divinopolis@policiacivil.mg.gov.br.