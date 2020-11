A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta quarta-feira (18), em Divinópolis, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, de 45 anos, suspeito de estelionato. Durante a ação foram recuperados relógios e joias.

As investigações tiveram início a partir de denúncias realizadas pelas vítimas à PC. Segundo elas, foram entregues ao investigado joias para consertos, além de ouro para confecção de peças, porém, não tiveram as peças restituídas.

Outras vítimas informaram que compraram alianças, efetuaram o pagamento, contudo, ao retornarem à loja para receber a mercadoria, recebiam uma nova previsão de entrega, até que o estabelecimento encerrou suas atividades, sem o devido ressarcimento aos clientes.

As investigações apontam que o suspeito propunha indenização pelos prejuízos às vítimas que lhe procuravam. No entanto, os pagamentos foram realizados com cheques de terceiros, que não foram compensados devido ao talão possivelmente ter sido extraviado.