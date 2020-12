Às vésperas do Natal, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) beneficiou centenas de famílias carentes da cidade de Arcos, na região Centro-Oeste do estado. As entregas dos donativos tiveram início no dia 21 deste mês e foram concluídas nesta quarta-feira (23).

A ação foi promovida pela Delegacia de Polícia Civil e contou com a colaboração de empresários, entidades e de membros da sociedade. Ao todo, foram arrecadados e entregues cerca de 300 itens de vestuário, 50 cestas básicas e aproximadamente 250 brinquedos.

O delegado Patrick Carvalho agradeceu a todos que contribuíram e ressaltou que a PCMG, além de estar comprometida com ações de repressão à criminalidade violenta, também está atenta às necessidades da população. “É uma forma de agradecer a população da cidade de Arcos, que tem acolhido tão bem a instituição. Com a ajuda de amigos, mesmo em tempos de pandemia, foi possível levar alegria e conforto para aqueles que mais necessitam”.