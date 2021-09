A Polícia Civil em Bom Despacho apresentou, nesta sexta-feira (24), o resultado da investigação de crimes de estelionato supostamente praticados por um homem de 44 anos.

Até o momento, foram identificadas 34 vítimas em 24 cidades mineiras. Conforme apurado, o suspeito aplicava os golpes ao negociar cargas diversas, usando nomes de funcionários públicos, especificamente de policiais civis.

As investigações tiveram início em junho deste ano, a partir de uma denúncia. Segundo o relato da vítima, uma pessoa, se apresentando como policial civil, teria vendido a ela uma carga de MDF, sob o argumento de que a equipe teria que apreender o caminhão, mas precisaria descartar o carregamento. A vítima, então, efetuou um depósito de R$ 1,7 mil.

Com a identificação do suspeito, a Polícia em Bom Despacho representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça e cumprida por policiais civis no dia 19 de agosto, em Lagoa Santa, Região Metropolitana. “Em depoimento, o homem confessou alguns de seus crimes consumados e tentados, e ter se passado por servidor público como forma de assegurar credibilidade e êxito em suas ações”, revela o delegado responsável, Rodrigo Eduardo de Noronha.