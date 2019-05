Após cancelar uma entrevista coletiva, a respeito de denúncias sobre possíveis práticas criminosas realizados no Cruzeiro, a Polícia Civil de Minas Gerais soltou uma nota, nesta segunda-feira (27) sobre o assunto.

Confira abaixo a nota sobre o caso de investigação de membros do Cruzeiro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que tramita, no Departamento Estadual de Investigações de Fraudes, procedimento investigativo que visa à apuração de eventuais atos ilícitos que poderiam configurar, em tese, delitos de falsidade ideológica, falsificação de documento particular, lavagem de dinheiro, dentre outros.

Tais condutas teriam sido, supostamente, praticadas por pessoas que exercem ou exerceram atividades no Cruzeiro Esporte Clube, além de empresários que celebram contratos com o clube. No referido procedimento, já foram ouvidas cerca de 15 pessoas. Diversos documentos foram anexados, e outras apurações realizadas.