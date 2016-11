O Governo do Estado de Minas Gerais vai receber um reforço de 121 investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais. Eles concluíram o curso de formação e, a partir de agora, se unem aos outros 945 profissionais nomeados somente neste ano. Ao todo, 1.066 investigadores passaram a integrar o efetivo da corporação em 2016.

A cerimônia de formatura dos novos investigadores ocorreu nesta segunda-feira (21), no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes representou o governador Fernando Pimentel na cerimônia que contou também coma presença dos investigadores da Polícia Civil, o diretor da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Acadepol), Helberth Alexandre do Carmo, deputados ligados à área da segurança pública, familiares dos formandos e membros da corporação.

Na ocasião, o secretário Sérgio Menezes leu uma carta do governador aos formandos. Na carta, o governador ressaltou a necessidade de investimentos em segurança pública, demanda apresentada pelos mineiros de todas as regiões do estado. “Durante a realização dos Fóruns Regionais, a população reivindicou por mais segurança pública de forma muito clara, muito objetiva. Essa foi a tônica em todo o Estado, nos 17 Territórios de Desenvolvimento”, afirmou.

O chefe da Polícia Civil, delegado-geral João Octacílio Silva Neto, destacou a formação de novos oficiais e a oportunidade de melhorar o atendimento à população. “Temos a honra de formar mais 121 investigadores, que passaram por treinamentos específicos e que irão reforçar o atendimento à população do estado. Com esse investimento na Polícia Civil, agradeço ao governador Fernando Pimentel, que não só vem melhor equipando nossa corporação com novas viaturas, mas também mostrando-se dedicado em aumentar o nosso efetivo para atendermos melhor a sociedade”, frisou.

Novos investigadores

Os novos investigadores serão distribuídos em postos de trabalho em todo o estado, de acordo com critérios técnicos e objetivos que compreendem, dentre outras coisas, nota classificatória do concurso, análise da demanda de novos policiais em cada região, previsão legislativa, índice de criminalidade e o tamanho da população de cada município. A formatura dos investigadores permite também a recomposição do quadro de aposentadoria.

Os novos policiais passaram, durante quatro meses, pelo curso de formação da Acadepol. A função do investigador é, dentre outras, cumprir e formalizar diligências policiais, colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, captar e interceptar dados, comunicações e informações, assegurar a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos policiais, realizar inspeções e operações policiais e promover a mediação de conflitos.

IMPRIMIR