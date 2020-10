A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira (27), a operação Quinto Mandamento, em combate aos crimes de homicídio em Itaúna. Durante a ação, dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, João Marcos do Amaral, além das prisões, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Jadir Marinho, Vila Mozart e Lourdes, que resultaram na apreensão de uma arma de fogo; três carregadores; munições e uma faca. “A ação tem por objetivo proporcionar mais segurança para os itaunenses, reforçando o nosso compromisso com a redução dos índices de criminalidade violenta no município”, ressalta.

A operação recebeu o nome de Quinto Mandamento em alusão a um dos Dez Mandamentos da igreja: “não matar”. Foram empenhados na ação sete viaturas e 23 policiais civis das Delegacias de Polícia Civil em Itaúna e Divinópolis.

Os crimes