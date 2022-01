A Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio de policiais militares, desarticulou um açougue clandestino na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, na sexta-feira (14).

O responsável pelo imóvel, um homem de 43 anos, foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. No local, foram apreendidos 288 quilos de carnes, miúdos de animais e outros materiais que indicavam o armazenamento irregular.

Conforme informações do delegado responsável, Murilo Antonini, os produtos encontrados estavam armazenados de forma inadequada, em local sem a mínima higiene, com moscas e falta de refrigeração. “Por isso, foram necessários a realização de perícia e o acionamento dos fiscais sanitários, os quais atestaram que as carnes estavam impróprias para o consumo”.

As carnes serão descartadas pelos fiscais sanitários, e a investigação continua no sentido de identificar estabelecimentos que adquiriam o material do comércio clandestino, bem como eventuais crimes de furto de gado.