Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação “Rei do Gado” para desarticular uma organização criminosa que agia no roubo e furto de gado em fazendas em Minas Gerais e Goiás. Segundo a assessoria da Polícia Civil, até o momento, oito pessoas foram presas em Perdizes, Uberlândia, Catalão (GO) e Três Ranchos (GO).

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal de Araxá. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a organização estava sendo monitorada há três meses por investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos da Regional de Araxá.

Parte da quadrilha foi presa em flagrante quando chegava a uma fazenda em Três Ranchos (GO), após um fruto na madrugada desta quarta-feira (4).

Os policiais conseguiram recuperar cerca de 120 cabeças de gado, tratores, além de eletrônicos e objetos que foram levados pela organização criminosa nas ações. Um caminhão e duas caminhonetes que eram utilizadas pelos ladrões no transporte do gado foram apreendidos.

A operação desencadeada nesta manhã conta com a participação de delegados e policiais civis de Araxá, Perdizes, Ibiá e Uberaba.