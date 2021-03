O primeiro leilão virtual de veículos promovido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) começa na próxima quarta-feira (31). Ao todo, são 36 lotes com motocicletas e automóveis conservados que estão em um pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em Belo Horizonte.

O certame possui itens com valor inicial de R$ 1 mil. Os interessados podem disputar, por exemplo, uma motocicleta Honda/CB 300R, com ofertas a partir de R$ 2 mil, e um automóvel KIA Sorento EX2 3.5G27, com lance mínimo de R$ 15 mil.

As propostas serão recebidas exclusivamente por meio da plataforma virtual disponível no site leilao.detran.mg.gov.br, do dia 31 de março, às 12h, até 11 de abril, às 18h. O vencedor da disputa será aquele que ofertar o maior lance do lote de seu interesse, dentro do prazo estipulado.

Todos os veículos poderão voltar a circular após eventuais reparos e efetivação da transferência.

Cadastro

Para participar do leilão, é necessário realizar cadastro no site do Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG (leilao.detran.mg.gov.br). O interessado também deverá observar as regras referentes à efetivação do cadastro, informando um endereço de e-mail para comunicação do órgão de trânsito referentes ao certame.

“Atualmente, vivemos em um mundo globalizado e tecnológico, mas com restrições de convivência social, devido à pandemia. Por isso, realizar o leilão on-line é uma forma de continuarmos cumprindo a legislação e o trabalho de esvaziamento dos pátios, colocando em circulação veículos conservados e que poderiam sofrer depreciação pelo tempo. Um dos pontos positivos é que também evitamos aglomeração de pessoas, medida essencial para diminuir a propagação do vírus”, afirma o diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto.

O edital e a lista completa dos veículos que serão leiloados e valor do lance inicial está disponível no site do Detran MG.

Visitação

Entre os dias 30 de março e 1º de abril, das 9h às 16h, os veículos poderão ser avaliados pelos interessados, por meio de inspeção visual, em visita ao pátio Auto Socorro Anel Ltda, na rua Gabriela de Melo, 211, bairro Olhos D’água, região Oeste da capital.

Para a visitação, os interessados deverão cumprir todos os protocolos de prevenção do contágio da Covid-19, como uso obrigatório de máscara facial e distanciamento entre os demais presentes, bem como seguir as recomendações de acesso repassadas pelo representante do pátio credenciado ao Detran-MG.

Fonte: Polícia Civil