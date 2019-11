Crédito: Divulgação / PCMG

Nesta quarta-feira (13/11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou, no Mineirinho, em Belo Horizonte, 382 novos Investigadores. Os profissionais recém-formados serão importantes para fortalecer os trabalhos de investigação e a Polícia Judiciária.

Os novos policiais, que passaram por um período de mais de 640 horas no curso de formação técnico-policial na Academia de Polícia Civil (Acadepol), agora estão habilitados e qualificados para agregar esforços para a reestruturação da instituição.

Em mensagem aos formandos, o chefe da PCMG, delegado-geral Wagner Pinto de Souza, ressaltou que estes são profissionais que vão além da busca por provas criminais. São verdadeiros agentes em prol da Segurança Pública e devem ser sensíveis às necessidades da sociedade. “Hoje, vocês deixam de ser apostas e viram certezas para que, em conjunto com os demais órgãos de segurança do Estado, elevem a confiança da população que está tão frágil ultimamente. Sejam éticos, trabalhem com qualidade, mesmo quando lhes faltem infraestrutura. E, apesar da aparente frieza que nossa profissão imprime, não se esqueçam de colocar o coração em tudo que fizerem”, declarou.

Presente também na solenidade, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, foi homenageado como paraninfo dos formandos. Ele ressaltou a importância do trabalho a ser desenvolvido a partir de agora pelos novos policiais para a repressão qualificada do fenômeno criminal.