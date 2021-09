A Polícia Civil de Minas Gerais inaugurou, nessa sexta-feira (10), a Sala de Depoimento Especial, em Divinópolis. O novo espaço, instalado nas dependências da Delegacia Regional, conta com uma equipe qualificada para o acolhimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Também é oferecido serviço psicológico.

Durante a solenidade, foram entregues equipamentos eletrônicos adquiridos a partir de emenda parlamentar do ano de 2020, destinados pela deputada estadual Delegada Sheila, no valor aproximado de R$ 520 mil. Com o recurso, foram instalados mobílias e demais materiais destinados à implantação da Sala de Depoimento Especial. Além da Delegacia Regional em Divinópolis, outras 13 unidades policiais serão contempladas com os bens.

Na ocasião, o Chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Flávio Tadeu Destro, agradeceu a viabilidade dos recursos e reforçou o compromisso da instituição no combate à violência contra crianças e adolescentes. “Trata-se de mais uma importante iniciativa que contribuirá para o atendimento mais adequado dessas vítimas. Já contamos com Sala de Depoimento Especial em Nova Serrana e, em breve, novas salas serão implementadas nas delegacias regionais em Bom Despacho, Pará de Minas e Formiga”, disse.

Para a deputada estadual, a inauguração do espaço é uma importante conquista para a população local. “Sinto-me muito feliz por ter contribuído com esse avanço na proteção da criança e do adolescente da cidade de Divinópolis. São simples equipamentos que, bem operados, se tornam grandes ferramentas para a promoção de direitos humanos”, destacou a Delegada Sheila.