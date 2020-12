A Polícia Civil incinerou na quinta-feira (10), em Bom Despacho, 315 quilos de maconha. Os entorpecentes foram apreendidos no município na última sexta-feira (4), pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PC, a ação, coordenada pelo delegado Rodrigo Eduardo de Noronha, foi realizada em uma indústria da cidade, após autorização judicial, com o objetivo de garantir a segurança do local no qual os entorpecentes estavam armazenados.

Todo o procedimento foi fiscalizado por policiais civis em Bom Despacho, acompanhados de representante da Vigilância Sanitária municipal.