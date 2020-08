A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) incinerou, nesta semana, cerca de 300 quilos de maconha apreendida nos últimos dois meses, em Bom Despacho.

A ação foi coordenada e fiscalizada pelo titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes em Bom Despacho, delegado Thales Gontijo, que explicou: “A incineração de drogas, especialmente de grandes volumes, é medida urgente, requerida à Justiça no ato da lavratura do APFD (auto de prisão em flagrante delito), adotando, é claro, as exigências dispostas na lei antidrogas”.

De acordo com o delegado, a PCMG continua trabalhando de forma ininterrupta nas ações de repressão ao tráfico de drogas, e aos crimes que dele derivam, tais como roubos, furtos e homicídios.

A incineração foi realizada em uma indústria da cidade, com acompanhamento da PCMG, além representante do Ministério Público e da Vigilância Sanitária municipal.