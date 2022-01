Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil concluiu e remeteu à Justiça o inquérito policial que apurou as circunstâncias do atropelamento de quatro jovens de 19, 20, 23 e 27 anos, ocorrido no sábado (15), em Passos.

O motorista, de 45 anos, que estava em estado de embriaguez, foi indiciado por quatro tentativas de homicídio duplamente qualificado.

De acordo com o apurado, antes do atropelamento o suspeito estava em um bar que fica a poucos metros do local do crime. Após ter perdido seu telefone celular, ele teria ficado irritado e falado alto, conforme relato de testemunhas, que como consequência iria propositalmente atropelar pessoas na rua.

Em seguida, tomou a direção do veículo e o acelerou sobre um grupo de aproximadamente dez pessoas, atingindo quatro delas. Depois, ele ainda teria retornado pela mesma rua e, novamente, atacou o grupo, desta vez não atingindo ninguém.