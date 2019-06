A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da norte-americana Danielle Davila, de 32 anos, encontrada morta em uma pousada em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no domingo (23). De acordo com a 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), que está investigando o caso, está sendo aguardada a conclusão do exame de necropsia para determinar a causa da morte.

O corpo da mulher foi encontrado na cama, coberto e sem sinais aparentes de violência, em um quarto de uma pousada no bairro de Jabaquara. Uma perícia foi realizada no local.

O exame toxicológico pode determinar se houve envenenamento, uso de drogas ou se a mulher foi vítima de algum mal súbito. A polícia informou que “diligências estão sendo realizadas e as investigações estão em andamento”.

De acordo com testemunhas, Danielle era cantora e se apresentava em bares locais. O consulado dos EUA já foi contatado. Parentes da mulher são esperados nesta quarta-feira, 26, para o reconhecimento do corpo, que se encontra no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, cidade próxima a Paraty.

IMPRIMIR