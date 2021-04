A Polícia Civil investiga um suposto crime de estelionato praticado em sites de compra e venda em que o criminoso tem utilizado o nome do vereador de Belo Horizonte, Fernando Luiz (PSD).

Por meio da plataforma, a pessoa anunciou um veículo da marca Volkswagen ano 2013 ao preço de R$ 23.500, mas chegou a negociar por até R$ 21 mil.

O anúncio, que está em nome de uma mulher, apresenta um número de contato em que a pessoa se apresenta como o parlamentar. No Whatsapp, o suspeito utiliza, inclusive, a foto do político com a mulher dele e no status colocou a frase “vereador Fernando Luiz 55137 PSD!” atualizada no último sábado. O número é o mesmo utilizado pelo parlamentar na campanha eleitoral do ano passado.

Na quarta-feira, Fernando Luiz foi até a 3ª Delegacia de Polícia Noroeste, na capital mineira, e registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o documento que a coluna teve acesso, o político diz que tomou conhecimento de que “alguém tem feito anúncios de vendas de veículos no site OLX, se identificando como Dayara, que tem utilizado a imagem dele no aplicativo Whatsapp associado ao número contido nos anúncios” e que diante do fato, teme que sua imagem esteja sendo utilizada para prejudica-lo ou induzir outras pessoas ao erro para alguém obter vantagem indevida.