A Polícia Civil prendeu 19 estudantes de medicina, nessa quarta-feira (27), suspeitos de entrarem no curso com históricos escolares falsos no processo de transferência externa, ou seja, entre faculdades, para a Universidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Foram 17 presos em Goianésia, um em Formosa e um em Barreiras, na Bahia.

De acordo com o G1, os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Eles foram levados para a delegacia numa van da universidade.

“Grande parte dos suspeitos estudava no Paraguai e falsificou documentos de faculdades no Brasil para transferência para outras faculdades também no país. As instituições que foram alvo da falsificação informaram que eles nunca estudaram lá”, esclareceu o delegado Danilo Fabiano.

Segundo a investigação, alguns deles nunca estudaram medicina e já entravam no quinto ou sexto período do curso. Outros suspeitos já estavam na fase de internato e atendendo à comunidade. A polícia ainda vai esclarecer a conduta de cada um.