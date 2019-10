Um homem suspeito de estuprar uma criança no dia 14 de setembro no bairro Cidade Nova, em Formiga, foi preso nesta terça-feira (1º), na cidade de Ribeirão das Neves – Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A prisão foi efetivada por policiais civis, integrantes da equipe Delta, lotados na Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (Puma), após contato com a Polícia Civil de Formiga.

Desde o registro do fato, foram iniciadas pela Delegacia de Orientação e Proteção à Família, comandada pela delegada Luciana Sousa Silva Corrêa, as investigações que culminaram na prisão do envolvido que se mudou de Formiga logo após o crime.