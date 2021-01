A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão preventiva de um homem, de 27 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira e por agressão ao cunhado dela, na cidade de Pompéu, região Centro-Oeste do Estado.

O investigado foi preso na quinta-feira (7) ao se apresentar na delegacia. A medida judicial havia sido representada pela PCMG no âmbito da investigação.

O crime ocorreu na noite de Réveillon, quando o suspeito invadiu a confraternização familiar da qual sua ex-companheira participava. A vítima possui medida protetiva que impede o contato do investigado com ela. Na ocasião, o homem também chegou a atingir o cunhado da mulher com um golpe de faca no momento em que ele tentava protegê-la das investidas do suspeito. Em razão do ferimento, o rapaz precisou ser hospitalizado.

De acordo com a delegada responsável pelo inquérito, Carolina Máxima Alves, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. Ao final do inquérito, ele será indiciado pelo crime de lesão corporal e descumprimento de medida preventiva. “É preciso agir com rigor e de forma célere para evitar que o ciclo de violência contra a mulher se agrave e venha a culminar em tristes episódios de feminicídios”, ressalta.