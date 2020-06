A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (2), um homem, de 29 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Na ação, deflagrada no bairro Catalão, em Divinópolis, foram apreendidos 100 gramas de haxixe, além de porções de maconha. Segundo foi apurado, os entorpecentes seriam oriundos do estado de São Paulo.

No interior da residência, foram encontrados cerca de 100 gramas do entorpecente, conhecido como haxixe, e segundo o investigado, a droga foi adquirida por R$ 1mil, podendo ser revendida, posteriormente, até por R$3 mil.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Weslley Castro, as investigações apontavam que o investigado revenderia os entorpecentes para dependentes químicos com alto poder aquisitivo na cidade. “Tal entorpecente trata-se de uma resina com alto grau de pureza do princípio ativo do narcótico usualmente chamado de ‘maconha’, possuindo altíssimo valor de mercado em razão da característica destacada”, explicou o delegado.