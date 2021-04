Nessa terça-feira (6), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 53 anos, por tentativa de estelionato, falsificação de documento público, falsa identificação, receptação e corrupção ativa, na cidade de Divinópolis.

O suspeito foi abordado em um posto de gasolina, onde receberia cargas de cestas básicas e materiais de construção avaliadas em aproximadamente R$ 14 mil. Com ele, foram apreendidos cheques, totalizando o valor da carga a ser recebida, os quais haviam sido roubados na cidade de Itaúna em março deste ano.

Durante a abordagem, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que apresentou documentos falsos de identificação. Não satisfeito, ele tentou subornar os policiais oferecendo a quantia R$ 15 mil, sendo autuado também pelo o crime de corrupção ativa, caracterizado pelo ato de oferecer vantagem ou benefício que venha a afetar a moralidade de um funcionário público.

Em continuidade às investigações, a equipe se deslocou até a residência do indivíduo e apreendeu outras seis folhas de cheques de procedência duvidosa e um aparelho telefônico. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Carmo do Cajuru, e depois encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

O delegado Weslley Castro explicou que o suspeito já possui vários registros policiais e era monitorado pela PCMG há cerca de seis meses. “Ele já praticou diversas fraudes na região usando documentos falsos de identificação, inclusive se passando por padres e outras pessoas de credibilidade social para comprar cargas distintas, como cestas básicas, materiais de construção, colchões, entre outras”, conta ao informar que as apurações prosseguirão a fim de averiguar a participação de outras pessoas nos crimes.

As investigações são conduzidas pela PCMG em Carmo do Cajuru, com apoio da Agência de Inteligência Policial da Delegacia Regional em Divinópolis.

Fonte: Polícia Civil