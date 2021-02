A Polícia Civil cumpriu, nessa terça-feira (9), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um jovem, de 19 anos, suspeito de roubo, na cidade de Pitangui, região Centro-Oeste do estado. A ação contou com apoio tático da Polícia Militar em Conceição do Pará.

O crime ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado, em um posto de combustíveis localizado na rodovia MG-423, em Pitangui, quando dois homens, em veículo branco, pararam no estabelecimento como se fossem clientes.

Em seguida, o passageiro desceu do carro e, mostrando uma arma na cintura, pegou todo o dinheiro do frentista. O suspeito ainda abasteceu o automóvel antes de fugir.

Após as investigações, que indicaram a autoria do crime, o delegado responsável pelo inquérito, Fábio Lucas Gabrich Cruz e Silva, representou pela prisão de um dos suspeitos e também pelo mandado de busca e apreensão.