Nessa segunda-feira (26), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante, um jovem de 23 anos.

Ele é investigado por um roubo cometido contra um comerciante, de 81 anos, em Pains. O suspeito já se encontrava em prisão domiciliar pelo cometimento de outro crime.

O roubo ocorreu na noite de domingo (25), quando o suspeito se hospedou na pousada da vítima e, em determinado momento, apontou uma faca em direção ao pescoço dela, anunciando o assalto. Na ocasião, o investigado teria ameaçado o idoso de morte, caso ele não lhe desse o dinheiro. Em seguida, o suspeito teria evadido com aproximadamente R$ 4 mil.

De posse das informações, equipe da Polícia Civil em Arcos e Pains, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, iniciou as buscas pelo suspeito, o qual foi localizado e preso em flagrante. “Na residência do alvo, que se encontrava em prisão domiciliar, foram encontrados aproximadamente R$1.800, além da arma utilizada no crime. Questionado sobre os fatos, o homem confessou o crime”, revela o delegado Patrick Carvalho.