A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (27), um jovem, de 23 anos, suspeito de tentar matar um jovem, de 20 anos, em Campos Altos.

O crime ocorreu no dia 22 de janeiro, em frente a uma loja de conveniência localizada no Centro da cidade.

Na ocasião do atentado, o suspeito deu diversas facadas contra a vítima, atingindo-a no abdômen. As apurações indicam que o instrumento passou a milímetros da artéria, sendo que o jovem só não morreu porque foi rapidamente socorrido. A motivação para o crime seria discussões ocorridas há anos entre os dois.

Duas semanas antes, o suspeito também foi apontado como responsável por agredir outro homem, de 40, em um bar. Ele bateu a cabeça da vítima no chão do estabelecimento várias vezes, pelo mesmo motivo fútil.