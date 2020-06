Nessa segunda-feira (8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, 29 anos, no Centro suspeito de tentativa de homicídio em Carmo do Cajuru. O crime ocorreu em setembro de 2019. Na ocasião, a vítima, 22 anos, estava em um bar no centro da cidade, quando o indivíduo chegou ao local e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, que conseguiu fugir sem ser atingida.

De acordo com o delegado Weslley Castro, a motivação do crime seria um conflito de longa data entre os envolvidos. Inclusive, anteriormente, a vítima já teria tentado matar o investigado.

No decorrer das investigações, a PCMG apreendeu a arma utilizada no crime, e o investigado foi reconhecido por pessoas que estavam no local e momento do crime. O homem, que já tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal em âmbito doméstico e pesca irregular, foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil