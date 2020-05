A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Nova Serrana, realizou na segunda-feira (18), o cumprimento de prisão preventiva de um jovem de 21 anos, investigado por tentativa de homicídio. O crime foi cometido no dia 30 de abril.

As investigações tiveram início logo após a tentativa de homicídio ocorrida na porta do presídio de Nova Serrana, onde dois indivíduos, que haviam sido beneficiados com alvará de soltura, foram abordados na porta da unidade prisional por dois suspeitos, que saíram de um veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra eles. Na ocasião, os agentes penitenciários intervieram.

De imediato, a equipe de homicídios, coordenada pela delegada Karine Tassara Fernandes, deu início aos trabalhos de investigação, com o objetivo de identificar os outros suspeitos.

Apenas cinco dias após o crime, o principal suspeito foi identificado, e sua prisão preventiva foi decretada, mediante pedido formulado pela delegada.