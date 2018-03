A Polícia Civil prendeu o que considera ser um dos principais líderes do narcotráfico de Minas Gerais. Marcelo Cristian Barbosa, 41, conhecido como Marcelão, é apontado como líder do tráfico no Aglomerado Sumaré, na região Noroeste de Belo Horizonte, e estava foragido desde 2016.

Ele foi preso na quinta-feira passada (22) no bairro Kennedy em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Marcelão possui passagens por crimes gravíssimos, como tráfico internacional de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídios e sequestro seguido de morte.

Sequestro e morte

A Polícia Civil informou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (27) em Belo Horizonte que Marcelão é apontando como mentor do sequestro dos filhos de um ex-prefeito de Guanambi, no interior da Bahia, em 2003. O crime chocou o país após a morte de um dos rapazes.

Eles teriam sido sequestrados no Triângulo Mineiro, onde estudavam. O suspeito ainda é investigado pela suposta coordenação dos ataques a ônibus ocorridos na avenida Carlos Luz, próximo ao cruzamento com o Anel Rodoviário, no dia 9 deste mês, em Belo Horizonte.

Histórico de fugas

Embora já esteja preso, Marcelão não foi apresentado à imprensa nesta terça-feira (27). Segundo o delegado Murilo Ribeiro, da 4ª Delegacia Noroeste, o suspeito é perigoso e tem histórico de fugas. Em uma de suas prisões, em 2001, ele estava sob escolta policial em um hospital da capital quando foi resgatado por comparsas, ficando foragido por dois anos.

Segundo a Polícia Civil, Marcelão teria sido preso pela primeira vez em 1998 por tráfico de drogas. Depois, quando cumpria mandado de prisão também por tráfico de drogas, em 2001, fugiu. Ficou foragido por 12 anos.

Em 2003, sequestra os filhos de um prefeito baiano, sendo acusado de matar um deles. Em 2012, há indícios de que um caminhão carregando 210 kg de maconha e 50 kg de cocaína estaria vindo para o aglomerado Sumaré a mando de Marcelão, que, pouco tempo depois, teria ido viver no Paraguai.

Em 2014, ele é preso novamente indiciado pelo sequestro dos filhos do prefeito baiano. Em 2016, um novo mandado de prisão é expedido por tráfico de drogas. Ao todo, mais de cinco mandados de prisão estão para ser cumpridos no nome do suspeito.

