A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Arcos, realizará, no dia 30 de janeiro, leilão de veículos apreendidos. Serão disponibilizados cerca de 120 lotes, entre motocicletas e automóveis, classificados como conservados ou sucatas. O período de visitação nos pátios credenciados terá início no sábado (23) e vai até sexta-feira (29), no período de 13h às 17h.

Promovido por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), o evento é destinado a pessoas físicas e jurídicas, conforme preconiza o artigo de 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para garantir e preservar a saúde dos leiloeiros e participantes, serão adotadas medidas de prevenção ao coronavírus, como distanciamento entre os participantes, uso obrigatório de máscara facial e disponibilização de álcool em gel.

Como participar

O leilão ocorrerá no Parque de Exposições (Rua Novo Horizonte, bairro Esplanada), a partir das 9h. Para acesso ao local, o arrematante deverá realizar previamente o cadastro obrigatório. Serão habilitados somente os participantes que enviarem requerimento à comissão de leilão da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em Arcos, direcionado ao e-mail leilaoarcos@gmail.com, informando os dados pessoais, além de e-mail e telefone para contato. Também é necessário anexar cópia do comprovante de endereço e de documento com foto.

Em caso de pessoa física, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF.

Objeto do leilão

Os veículos disponíveis para o leilão são aqueles apreendidos por infração à legislação de trânsito ou recuperados de furtos e roubos, que foram recolhidos nos pátios credenciados ao Detran-MG, e não procurados por seus proprietários no prazo de 60 dias.

Quando o veículo chega aos pátios credenciados, o dono recebe um comunicado via Correios e tem 60 dias para retirá-lo. Depois desse prazo, o automotor passa por uma vistoria e, se não houver impedimento legal, pode ser levado a leilão. Antes de o bem ser leiloado, o proprietário é notificado por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no site do Detran-MG. Os comunicados estabelecem outros 30 dias para a retirada do veículo.

O edital do leilão está disponível no site do Detran-MG. Para ter acesso, clique AQUI .

Fonte: Polícia Civil