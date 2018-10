A Caixa Econômica Federal realizou nessa segunda-feira (22) na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, uma solenidade de Homenagem à Polícia Civil.

O chefe do 7º Departamento, delegado Ivan José Lopes, foi um dos homenageados, por sua atuação na repressão à criminalidade e redução de ataques a caixas eletrônicos, na área das cidades do Departamento de Divinópolis.

Durante discurso, Ivan Lopes ressaltou que a conquista não seria possível sem o apoio e o trabalho de todos os policiais da área do Departamento. “Graças ao trabalho dos policiais de todas as carreiras e de todas as unidades do 7º Departamento, conseguimos reduzir de 22 casos em 2017 para 4 casos de explosões em 2018. Isso é algo que tem de ser destacado”, disse.