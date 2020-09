A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a reconstituição de um homicídio nesta quinta-feira (3).

O crime foi cometido em julho de 2018, que vitimou uma adolescente de 15 anos, na cidade de Bom Despacho. Um homem, de 28 anos, é apontado como suspeito.

De acordo com as investigações, a jovem foi morta com 32 facadas e teve o corpo parcialmente carbonizado. Ao atear fogo na jovem, as chamas se espalharam provocando um incêndio na vegetação. A adolescente foi encontrada por moradores locais que tentavam apagar o fogo da pastagem.

O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Eduardo de Noronha, conta que o corpo da vítima foi reconhecido pela mãe, por meio de uma tatuagem que ela tinha no braço, além de um alargador na orelha e um piercing no nariz. Outras características físicas preservadas ajudaram na identificação.