A Polícia Civil realizou a reconstituição de um homicídio consumado e de dois tentados, cometidos em janeiro deste ano, na cidade de Bom Despacho. Dois jovens, de 19 e 22 anos, são apontados como suspeitos dos crimes.

De acordo com a PC, no dia dos fatos, dois ocupantes de uma motocicleta chegaram até um bar, localizado próximo à quadra do bairro de Fátima. O que estava na garupa desceu do veículo com uma arma de fogo em punho e disparou por diversas vezes contra um jovem, de 18 anos.

Ele chegou a fugir e se esconder em um imóvel vizinho, mas faleceu em razão dos quatro tiros que o acertaram. Na ocasião, outras duas vítimas, de 27 e 36 anos, também foram atingidas, contudo foram socorridas e sobreviveram.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito policial, Rodrigo de Noronha, após intensa investigação, a PC chegou aos dois suspeitos, identificando o mais jovem como piloto da motocicleta e o segundo, executor dos disparos.