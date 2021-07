A Polícia Civil recuperou, na cidade de Brasília de Minas, região Norte do estado, uma carga avaliada em R$5 milhões, dois caminhões-baú e três veículos de luxo.

A ação ocorreu na segunda-feira (19). Conforme apurado, a carga recuperada havia sido roubada três dias antes (16), no município de Patos de Minas, Alto Paranaíba.

De acordo com as investigações, no dia do crime, dois motoristas foram rendidos pelos suspeitos e feitos reféns. As duas vítimas ficaram dentro do caminhão-baú enquanto os criminosos fracionavam a carga. Em seguida, os suspeitos se deslocaram com os veículos, liberando os motoristas sequestrados no início da noite, em um condômino localizado no município de Montes Claros, Norte de Minas.

As vítimas acionaram a polícia para denunciar o roubo e o sequestro, ocasião em que relataram a ação dos criminosos. Segundo os motoristas, os assaltantes estavam armados e agiram com muita rapidez, demonstrando ser um grupo muito organizado.